David e Victoria Beckham festeggiano i 22 anni di nozze: "Ancora con il look abbinato"

David Beckham e Victoria Adams convolano a nozze il 4 luglio 1999. Sembrava solo un flirt tra l'asso del pallone e la stella della musica. Invece, in due hanno fatto della loro relazione una favola d'amore, con ben quattro figli, carriere e successi, case da sogno tra Londra e Beverly Hills. E, in occasione dei 22 anni di nozze, lo ricordano anche ai loro follower.

"Buon anniversario ti amo così tanto e grazie per avermi regalato i nostri fantastici bambini così possiamo indossare tutti gli stessi abiti" ha continuato, l'ex bomber di Inghilterra e Milan. Il riferimento è a un ritratto di famiglia in cui i Beckham indossano tutti lo stesso pigiama. Un riferimento ironico, ovviamente, ma che la dice lunga sul rapporto tra David e Victoria: a distanza di oltre due decenni sono ancora perfettamente allineati, nella vita e nel look.

La favola dei

BeckhamNon è la prima volta che David e Victoria si scambiano dediche d'amore sui social. Anzi. I due non perdono occasione per ricordare ai follower il loro amore. Anche se a distanza di anni per loro sono cambiate tante cose: lei ha abbandonato la musica e si è dedicata alla moda; lui, conclusa la carriera calcistica, è un papà presente per i quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Solo una cosa non è cambiata: quel sì di 22 anni fa. E il sogno d'amore dei Beckham - per la gioa dei follower di tuto il mondo - continua.