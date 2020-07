Per David e Victoria Beckham vacanze extralusso in Puglia con i figli e la nuora

Per il secondo anno consecutivo, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per le loro vacanze estive in famiglia. Con loro ci sono tutti i figli e Nicola Peltz, che presto convolerà a nozze con il loro primogenito Brooklyn. Il settimanale Chi li ha paparazzati nei pressi di Brindisi dove alloggiano in un resort da mille e una notte, tra passeggiate, bagni in mare, cenette all'aperto e giri in bicicletta. A quanto pare uniscono piacere e "dovere", approfittando dell'occasione per un sopralluogo per le nozze.