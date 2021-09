Victoria Beckham "smutanda" il marito David via social

Era il 1999 quando il calciatore David Beckham sposava la Spice Girl Victoria. Da allora sono nati quattro bellissimi figli, ora lui ha abbandonato il tappeto verde e lei la musica dedicandosi alla carriera di stilista, ma l’amore tra i due è rimasto uguale. Riservata e poco incline al gossip, la ex Posh stupisce tutti con uno scatto social ironico e acchiappa-like: il lato B del marito smutandato in piscina!

Victoria e David Beckham sono tra le coppie più affiatate dello showbiz, molto seguiti sui social dove riempiono le pagine con le foto di famiglia con i figli Brooklyn, nato nel 1999, Romeo nel 2002, Cruz nel 2005 e Harper Seven nata nel 2011. Affettuosi e dolci con i tre maschi e la bambina condividono con i follower tanti momenti di vita quotidiana.

Sarà per questo che Victoria ha deciso di pubblicare uno scatto rubato del fondoschiena di David immortalato in acqua, disteso con il costume semi-abbassato. Il post ha riscosso grande successo ed è stato travolto dai like e dai commenti dei fan.

