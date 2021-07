Harper Beckham compie 10 anni, i teneri auguri social di papà David e mamma Victoria

"Buon decimo compleanno bellezza mia, alla ragazza con il cuore più grande e il sorriso più dolce. Ti amiamo tantissimo ragazzona, per favore smetti di crescere", si legge nel post di David Beckham, che condivide una foto di alcuni anni fa, in cui abbraccia la figlia.

Gli fa eco mamma Victoria Beckham, postando un vecchio video in cui la piccola si esibisce in un balletto: "Buon decimo compleanno Harper Seven, la più bella signorina dentro e fuori. Gentile, amorevole, premurosa e dolce. Il nostro tutto. Ti amiamo tanto non posso credere che tu compia 10 anni oggi".

Anche uno dei tre fratelli di Harper, Cruz, dedica un pensiero alla sorellina condividendo le foto dei loro giochi insieme. "Buon decimo compleanno, ti voglio bene", scrive.

