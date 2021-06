David Beckham in cucina con Massimo Bottura

"Un signore che sa come calciare un pallone, come scegliere un grande vino e ora come impiattare il piatto perfetto!" ha scritto Massimo Bottura , condividendo le immagini della serata con un aiuto in cucina speciale. Insieme a lui c'è David Beckham , cuoco per una notte, con il grembiule sopra lo smoking che cura l'impiattamento di pietanze prelibate.

"Che bello fare lo spin painting sul piatto di Massimo" ha replicato Beckham condividendo il video dalla cucina del ristorante di Bottura. Ospite della guest house dello chef italiano più famoso del mondo e di Lara Gilmore, l'ex calciatore è stato ammesso in cucina e ha avuto l'onore di guarnire con salse coloratissime i piatti da servire. Tutto concentrato nel suo ruolo, segue le indicazioni degli esperti per un risultato "stellato".

La passione di David per la cucina non è una novità. Durante la quarantena si è cimentato ai fornelli con le ricette di famiglia, proponendo a Victoria Beckham e ai loro figli i suoi manicaretti. Voci di corridoio lo vorrebbero in trattativa per uno show di cucina tutto suo, in collaborazione con uno chef di fama mondiale come Gordon Ramsey. Forse è proprio per non farsi trovare impreparato davanti al cuoco dal carattere fumantino che sta prendendo ripetizioni da un maestro d'eccezione come Bottura...

