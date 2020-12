Il prodigioso "invecchiamento" di David Beckham, guardalo con rughe e capelli bianchi 

Rughe profonde, i capelli bianchi come la barba, il viso pieno di piccole macchie dovute all'età. E' un David Beckham invecchiatissimo quello che compare nel video di Malaria Must Die, So Millions Can Live. L'ex star del calcio ha prestato il volto alla campagna di prevenzione contro la terribile malattia, lasciandosi invecchiare digitalmente per apparire in versione 70enne.