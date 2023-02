David Beckham e Brooklyn, sfida a colpi di pancake tra padre e figlio

Il divertente siparietto va in scena sui social, con David Beckham pronto a stupire la moglie Victoria Beckham. L'ex calciatore fa saltare il pancake gigante sulla padella, poi lo stoppa di petto proprio come faceva con i palloni sul campo di calcio. "Te l'avevo detto che sapevo ancora farlo", scrive a corredo del filmato, dove si vede la Posh Spice che ride di gusto. "Ma sai farlo anche a occhi chiusi?" interviene a gamba tesa Brooklyn Beckham, che sfida il papà mostrandosi in un video in cui gira e rigira la frittellona sulla padella, mettendosi una mano a coprire il volto per dimostrare cosa sa fare.

Padre e figlio

Buon sangue non mente, e Brooklyn Beckham non ha ereditato da papà David Beckham solo la bellezza. Tra le doti tramandate di padre in figlio pare esserci anche una certa abilità in cucina. L'ex calciatore ha potuto contare sugli insegnamenti di due chef d'eccezione: quello di Massimo Bottura (da cui ha appreso l'arte dell'impiattamento) e di Gordon Ramsey, suo grande amico di vecchia data. Anche il primogenito avuto dalla ex Posh Spice ha una certa passione per la realizzazione di manicaretti, tanto che sui social lo si vede spesso alle prese con gustose preparazioni. Peccato che Victoria Beckham non dia loro grandi soddisfazione: "Mangia le stesse cose da 25 anni", ha confidato l'ex attaccante del Milan.