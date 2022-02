David Beckham: "Victoria mangia le stesse cose da 25 anni"

Leggi Anche Brooklyn Beckham prepara le nozze di primavera, ecco i dettagli

David, che si diletta spesso in cucina come mostra sui social, vorrebbe coinvolgere di più Victoria. Ma senza riuscirci. "Mangiare e bere mi emoziona parecchio - ha confessato Beckham - e quando provo qualcosa di buono, voglio che lo assaggino tutti. Sfortunatamente però sono sposato con qualcuno che mangia la stessa cosa da 25 anni. Da quando l’ho incontrata, Victoria mangia solo pesce alla griglia e verdure al vapore".



L'ex calciatore ha aggiunto che Victoria "molto raramente si discosta da quello": "L'unica volta in cui ha assaggiato qualcosa che era nel mio piatto è stato quand'era incinta di Harper ed è stato fantastico. Quella è ancora oggi una delle mie serate preferite. Non ricordo cosa abbia mangiato, ma so che da allora non l’ha più fatto...".

Victoria Beckham "smutanda" il marito David via social Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: