David Beckham papà da brivido al luna park con i figli

Con David Beckham le emozioni forti non mancano di certo, e al luna park con i figli si lancia in avventure da brivido. L'ex calciatore e sex symbol è stato paparazzato a Londra durante una giornata in compagnia di Cruz, Harper e Romeo mentre al parco divertimenti non rinuncia alle attrazioni più spericolate.

La giornata da papà è stata movimentata per David. Con tre dei 4 figli al seguito (il primogenito Brooklyn ormai vive in America dove è lanciato in una carriera da modello mentre progetta le nozze con Nicola Peltz) ha approfittato delle giostre, regalandosi qualche bella scarica di adrenalina. I fotografi lo immortalano pronto alla partenza, mentre sorride senza nascondere un pizzico di tensione.

Beckham ha scelto un look decisamente casual e low profile con jeans neri, felpa, e berretto arancione in testa, che però non è bastato a mimetizzarlo tra la folla. Mentre si aggira al luna park i flash lo travolgono: la vera attrazione del giorno alla fine era lui.

