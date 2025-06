David Beckham in ospedale, il post di Victoria: "Guarisci presto"

David Beckham è ricoverato in ospedale, dolorante ma sorridente. Non è noto cosa sia successo all'ex calciatore, ma nelle foto postate nelle storie di Instagram da sua moglie Victoria Beckham posa con il braccio fasciato. "Guarisci presto papino" scrive la ex Spice Girl a corredo dell'immagine e le stesse parole sono scritte nel braccialetto che lui stringe in mano.