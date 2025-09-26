Brooklyn Beckham: "Non sto perdendo il sonno per i pettegolezzi sulla mia famiglia"

Brooklyn Beckham è sempre più unito alla moglie e alla sua famiglia e sempre più distante dai suoi genitori e fratelli. Un allontanamento che dura da mesi, e che nel tempo è stato fatto risalire a diverse cause senza che nessuna sia mai stata confermata. Si è parlato di un'antipatia tra Nicola Peltz e Victoria Beckham che non avrebbe fatto altro che inasprirsi con il tempo fino a diventare scontro aperto in occasione delle nozze. Si è ipotizzata una frattura creata dalla frequentazione di Romeo Beckham con la ex del fratello maggiore. Si dice anche che al centro di tutto ci sia il fatto che la stilista e il calciatore si siano rifiutati di acquistare una villa dal valore di diversi milioni di dollari per il loro primogenito, e che questo abbia fatto arrabbiare i giovani sposi.