Brooklyn Beckham: "Non sto perdendo il sonno per i pettegolezzi sulla mia famiglia"

Da mesi si è allontanato dai genitori e dai fratelli, ma sulle cause resta il mistero
Da mesi Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz hanno preso le distanze da Victoria e David Beckham, e sulle pagine di gossip le ipotesi sui motivi per cui questo sia avvenuto sono le più disparate. Mentre tutti si interrogano, l'unico che sembra dar poco peso alle chiacchiere è proprio il protagonista della vicenda che, intercettato dal Daily Mail, ha commentato: "Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ci saranno sempre persone che diranno cose negative, ma ho una moglie che mi sostiene molto".
Insomma, Brooklyn Beckham non sembra interessato ad approfondire la questione della faida familiare. "Io e Nicola facciamo le nostre cose, teniamo la testa bassa, lavoriamo. E siamo felici", spiega. Anche se il modo in cui sottolinea la felicità con la moglie sembra voler sottolineare anche la distanza siderale da David e Victoria Beckham. Piuttosto che occuparsi di questioni di questo tipo preferisce "giocare a golf con gli amici. È molto divertente" aggiunge il 26enne, che non fornisce ulteriori dettagli.
Brooklyn Beckham è sempre più unito alla moglie e alla sua famiglia e sempre più distante dai suoi genitori e fratelli. Un allontanamento che dura da mesi, e che nel tempo è stato fatto risalire a diverse cause senza che nessuna sia mai stata confermata. Si è parlato di un'antipatia tra Nicola Peltz e Victoria Beckham che non avrebbe fatto altro che inasprirsi con il tempo fino a diventare scontro aperto in occasione delle nozze. Si è ipotizzata una frattura creata dalla frequentazione di Romeo Beckham con la ex del fratello maggiore. Si dice anche che al centro di tutto ci sia il fatto che la stilista e il calciatore si siano rifiutati di acquistare una villa dal valore di diversi milioni di dollari per il loro primogenito, e che questo abbia fatto arrabbiare i giovani sposi.
La verità resta ignota, ma quello che è certo è che i Beckham sono sempre più distanti. Brooklyn è mancato a entrambi i festeggiamenti per i 50 anni del padre (sia a quelli anticipati con tanti ospiti, che a quelli privati con la famiglia e gli amici stretti). Lui e Nicola Peltz hanno anche organizzato una nuova cerimonia di nozze, alla quale David e Victoria non sono stati invitati. Anzi: si dice che sia stata celebrata proprio per "sostituire" il ricordo della prima celebrazione. Sembra addirittura che per risolvere la questione familiare siano stati chiamati anche gli avvocati e che Brooklyn e sua moglie abbiano ingaggiato quelli di Harry e Meghan.
