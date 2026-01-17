Il primogenito avrebbe imposto un limite drastico nei rapporti familiari: comunicazioni solo tramite avvocati e silenzio sui social
Met Gala 2024: © Afp
La tensione all'interno della famiglia Beckham sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. Brooklyn Beckham, 26 anni, avrebbe formalmente diffidato i genitori, impedendo loro di contattarlo direttamente. Da ora in poi, qualsiasi comunicazione dovrebbe passare esclusivamente attraverso i rispettivi legali, segnando una distanza mai così netta. La notizia non arriva del tutto inaspettata. Da tempo, infatti, si parla di un clima teso tra Brooklyn e i suoi genitori, alimentato anche da dissapori mai risolti. Con la diffida, però, il conflitto assume contorni più seri: David e Victoria Beckham non potrebbero più nemmeno citare pubblicamente il figlio o taggarlo sui social network.
Al centro della vicenda ci sarebbe il rapporto complicato tra Victoria Beckham e Nicola Peltz, attrice e moglie di Brooklyn. Secondo indiscrezioni, i genitori del giovane non vedrebbero di buon occhio l'influenza che Nicola avrebbe sul marito, temendo un progressivo allontanamento dalla famiglia. Un timore che, alla luce degli ultimi sviluppi, sembrerebbe trovare conferma. Già nei mesi scorsi erano emersi segnali evidenti di rottura. Brooklyn aveva smesso di seguire i genitori e i fratelli Cruz e Romeo sui social, mentre Nicola aveva eliminato le foto che la ritraevano insieme alla famiglia Beckham.
Sulle reali motivazioni dello scontro circolano diverse ipotesi. C'è chi parla di incompatibilità personali tra suocera e nuora, e chi invece ipotizza tensioni di natura economica. Secondo alcune voci, David e Victoria Beckham avrebbero rifiutato di sostenere finanziariamente il figlio nell'acquisto di una costosa proprietà in California, alimentando ulteriori frizioni.