David Beckham rompe il silenzio e manda un segnale di disgelo al figlio Brooklyn

L'anno nuovo si apre con un gesto che non passa inosservato in casa Beckham. David, icona del calcio mondiale e volto amatissimo dello showbiz internazionale, ha deciso di rompere il silenzio e mandare un segnale pubblico al figlio Brooklyn, con cui i rapporti sarebbero freddi da mesi. Le tensioni familiari, ormai note ai media internazionali, hanno spesso riportato sotto i riflettori la distanza tra Brooklyn e i suoi genitori, David e Victoria. Una frattura che, stando alle indiscrezioni, avrebbe portato il ragazzo ad allontanarsi anche virtualmente, bloccando i familiari sui social network.