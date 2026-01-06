Logo Tgcom24
Tv & spettacolo
Pace in vista?

David Beckham rompe il silenzio e manda un segnale di disgelo al figlio Brooklyn

I rapporti restano complicati, ma l'ex fuoriclasse inglese sceglie l'inizio del nuovo anno per lanciare un messaggio carico d'affetto al primogenito

06 Gen 2026 - 11:43
© Instagram

© Instagram

L'anno nuovo si apre con un gesto che non passa inosservato in casa Beckham. David, icona del calcio mondiale e volto amatissimo dello showbiz internazionale, ha deciso di rompere il silenzio e mandare un segnale pubblico al figlio Brooklyn, con cui i rapporti sarebbero freddi da mesi. Le tensioni familiari, ormai note ai media internazionali, hanno spesso riportato sotto i riflettori la distanza tra Brooklyn e i suoi genitori, David e Victoria. Una frattura che, stando alle indiscrezioni, avrebbe portato il ragazzo ad allontanarsi anche virtualmente, bloccando i familiari sui social network.

Nei giorni scorsi David Beckham ha condiviso su Instagram un post riepilogativo del suo 2025, fatto di immagini private e momenti significativi. Accanto a lui compaiono la moglie Victoria e i figli Cruz, Romeo e Harper. Un'assenza, però, salta subito all’occhio: quella di Brooklyn, completamente fuori dalla carrellata di foto. Proprio quando il silenzio sembrava confermare la distanza, arriva però il colpo di scena. Forse complice il clima delle feste, periodo che per la famiglia Beckham ha sempre rappresentato un'occasione di unione, David ha deciso di fare il primo passo.

Nelle sue Instagram Stories l'ex calciatore ha pubblicato una foto in bianco e nero che lo ritrae accanto a Brooklyn quando era ancora bambino. Uno scatto intimo, dal forte valore simbolico, accompagnato da poche parole ma dal significato chiarissimo: "Vi amo tutti così tanto". Un messaggio semplice, diretto, che molti hanno interpretato come un tentativo di riavvicinamento. La faida familiare non sembra ancora risolta, ma il post di David potrebbe essere il primo segnale di disgelo.

