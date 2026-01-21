Valentino, il patrimonio da oltre un miliardo tra ville, castello e yacht: a chi va l'eredità

Yacht, ville e un castello. Ma soprattutto società, holding e veicoli finanziari sparsi tra Italia, Francia, Inghilterra e le isole della Manica. Il patrimonio di Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, è stimato in almeno un miliardo-un miliardo e mezzo di euro. Un impero costruito in oltre sessant'anni che ora si prepara a cambiare mano, seguendo un tracciato più affettivo che genealogico. Perché lo stilista non ha avuto figli né coniugi, e la sua "famiglia allargata" è composta da figure che hanno condiviso con lui vita e lavoro.