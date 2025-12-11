Mestre, ereditata la casa dal padre ma la trova occupata: "Vivo in auto, non ce la faccio più"

"Il padre è morto nel 2021. C'è un regolare testamento olografo rettificato dal notaio e la dichiarazione di successione. Il Decreto Sicurezza del 2025 dice che in casi di emergenza e di unica abitazione del denunciante, gli agenti di PG devono intervenire nel più breve tempo possibile senza avere un titolo dell'autorità giudiziaria: intervengono d'urgenza e poi sarà l'autorità giudiziaria a convalidare lo sfratto".



"Non volevo mandarli via, avrei voluto andare lì, stare insieme e avere una stanza. Ma mi hanno messo le mani addosso", precisa Mustafà, prima di mostrare l'auto in cui vive. "Non è facile. Sto male, ho mal di schiena, sono a pezzi. Mi manca lavarmi e ho perso quasi 17 chili".