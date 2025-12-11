Mestre, ereditata la casa dal padre ma la trova occupata: "Vivo in auto, non ce la faccio più"

"Il freddo mi sta distruggendo", racconta Mustafà a "Diario del Giorno"
© Da video
Costretto a vivere in auto, al freddo e senza la possibilità di lavarsi, in quanto la casa ereditata dal padre adottivo è stata occupata abusivamente. Si tratta della vicenda che a Mestre (Venezia) ha coinvolto il montenegrino Mustafà, costretto a sporgere querela alle attività competenti nella speranza di tornare a vivere nell'abitazione grazie al nuovo Decreto Sicurezza 2025.
Come ricostruito nel corso della trasmissione di Rete 4, Mustafà aveva conosciuto il padre adottivo a metà degli anni Novanta mentre si trovava in un campo profughi, dopo essere fuggito dalla guerra nei Balcani. "Io ho vissuto lì per quasi quindici anni", racconta durante il collegamento, rivelando che il genitore putativo gli avrebbe regalato l'immobile al raggiungimento della maggiore età. Quando, però, circa tre mesi fa ha tentato di rientrare nell'appartamento, sarebbe stato respinto da due occupanti, amici del padre, venendo anche aggredito fisicamente e verbalmente.
"Il padre è morto nel 2021. C'è un regolare testamento olografo rettificato dal notaio e la dichiarazione di successione. Il Decreto Sicurezza del 2025 dice che in casi di emergenza e di unica abitazione del denunciante, gli agenti di PG devono intervenire nel più breve tempo possibile senza avere un titolo dell'autorità giudiziaria: intervengono d'urgenza e poi sarà l'autorità giudiziaria a convalidare lo sfratto".
"Non volevo mandarli via, avrei voluto andare lì, stare insieme e avere una stanza. Ma mi hanno messo le mani addosso", precisa Mustafà, prima di mostrare l'auto in cui vive. "Non è facile. Sto male, ho mal di schiena, sono a pezzi. Mi manca lavarmi e ho perso quasi 17 chili".