Brigitte Bardot, a quanto ammonta e a chi andrà l'eredità dell'attrice

Il patrimonio accumulato da Brigitte Bardot nel corso della sua straordinaria carriera viene stimato intorno ai 65 milioni di dollari. Una cifra considerevole che comprende non solo i proventi delle sue interpretazioni cinematografiche e i diritti d'immagine, ma anche proprietà immobiliari di grande valore. Tra queste spicca la celebre villa La Madrague a Saint-Tropez, valutata tra i 25 e i 30 milioni di dollari, dove l'attrice si ritirò definitivamente nel 1973, voltando le spalle al cinema dopo una carriera folgorante. Oltre a questa residenza iconica, il patrimonio comprende una tenuta sulle alture della Costa Azzurra e altri immobili.



La volontà di Bardot era chiara: destinare la maggior parte dei suoi beni alla Fondation Brigitte Bardot, l'organizzazione che aveva creato nel 1986 per dare voce a chi non ne ha. Nel corso degli anni, l'attrice aveva già donato La Madrague alla fondazione e venduto numerosi beni all'asta per sostenere l'attività dell'organizzazione. Secondo il suo biografo Yves Bigot, gran parte della fortuna era già stata convogliata verso la causa animalista, con l'ipoteca sulla villa e la vendita di altre proprietà, come una residenza a Cannes del valore di circa sei milioni di euro messa in vendita nel 2020.