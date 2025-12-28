Brigitte Bardot e quell'unico figlio che non aveva voluto

Mentre il mondo intero idolatrava Brigitte Bardot, suo figlio cresceva lontano da tutto quel clamore. Nessun red carpet, nessuna intervista, nessuna luce dei riflettori: la sua è la storia meno conosciuta dell'icona del cinema francese, che è stata madre, nonna e persino bisnonna. Eppure, l'unico figlio è rimasto per tutta la vita ai margini della notorietà, scegliendo un'esistenza discreta e lontana dallo sfarzo che ha sempre circondato sua madre. Nicolas-Jacques Charrier è nato dal matrimonio tra Bardot e Jacques Charrier, attore e produttore che l'attrice sposò nel 1959, nel pieno della sua travolgente ascesa. Oggi Nicolas ha 65 anni ed è cresciuto quasi interamente con il padre, lontano dagli occhi del pubblico e da una madre che non ha mai nascosto il suo rapporto complesso con la maternità.