Brigitte Bardot e quell'unico figlio che non aveva voluto

Nicolas-Jacques Charrier, 65 anni, ha scelto l'anonimato, crescendo lontano dalla madre e dal mondo dello spettacolo
© Afp
Mentre il mondo intero idolatrava Brigitte Bardot, suo figlio cresceva lontano da tutto quel clamore. Nessun red carpet, nessuna intervista, nessuna luce dei riflettori: la sua è la storia meno conosciuta dell'icona del cinema francese, che è stata madre, nonna e persino bisnonna. Eppure, l'unico figlio è rimasto per tutta la vita ai margini della notorietà, scegliendo un'esistenza discreta e lontana dallo sfarzo che ha sempre circondato sua madre. Nicolas-Jacques Charrier è nato dal matrimonio tra Bardot e Jacques Charrier, attore e produttore che l'attrice sposò nel 1959, nel pieno della sua travolgente ascesa. Oggi Nicolas ha 65 anni ed è cresciuto quasi interamente con il padre, lontano dagli occhi del pubblico e da una madre che non ha mai nascosto il suo rapporto complesso con la maternità.
In più occasioni Brigitte Bardot ha raccontato senza filtri quanto la nascita del figlio non fosse stata una scelta desiderata. In un'intervista a "Le Parisien" del 2021 spiegò che la maternità non aveva colmato alcun vuoto nella sua vita. Nella sua autobiografia "Initiales BB" si spinse ancora oltre, usando parole durissime per descrivere quella gravidanza, vissuta come un'esperienza subita e non voluta. La separazione tra Bardot e Charrier arrivò nel 1962 e fu seguita da una battaglia legale per la custodia del bambino, che venne affidato al padre. Nicolas crebbe così lontano dal glamour, in una quotidianità semplice e anonima.
Nel 1984 sposò la modella norvegese Anne-Line Bjerkan a Béhoust, nelle Yvelines. La coppia si trasferì in Norvegia, dove Nicolas vive tuttora. Dal matrimonio nacquero due figlie, Anna e Théa, che resero Brigitte Bardot prima nonna e poi bisnonna. I suoi pronipoti, che parlano solo norvegese, hanno reso nel tempo ancora più complessa la comunicazione familiare. Con gli anni, il rapporto tra madre e figlio si è parzialmente disteso. Bardot ha raccontato nel 2018 che si sentivano regolarmente e che Nicolas la andava a trovare una volta all'anno a La Madrague, talvolta insieme alla sua famiglia. Un legame però sempre fragile, fatto di rispetto e distanza. Non a caso, nel giugno 2024, l'attrice ha ribadito a "Paris Match" una promessa fatta al figlio: non parlare mai di lui nelle interviste.