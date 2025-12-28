Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

L'attrice Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. Figura leggendaria del cinema francese e internazionale, l'attrice che ha segnato un'epoca con la sua bellezza, il suo carisma e la sua personalità indomita, si sarebbe spenta nella sua casa della Madrague, sulla spiaggia di Saint-Tropez. A darne l'annuncio è stata la Fondation Brigitte Bardot, l'organizzazione per la protezione degli animali da lei fondata nel 1986. Icona del cinema transalpino e definita la donna più bella del mondo, BB, come era soprannominata, aveva incantato le platee internazionali in film e canzoni celebri prima di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla difesa degli animali. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più iconiche del cinema del Novecento, capace di segnare un'epoca ben oltre il grande schermo. Il presidente francese Macron: "Piangiamo la leggenda del secolo".