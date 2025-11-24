Logo Tgcom24
Brigitte Bardot è di nuovo in ospedale a Tolone

La stampa locale riferisce che l'interprete francese si trova nella struttura sanitaria della città costiera da circa una decina di giorni

24 Nov 2025 - 18:47
Brigitte Bardot  © IPA

Brigitte Bardot  © IPA

Brigitte Bardot è stata nuovamente ricoverata in un ospedale di Tolone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Var-Matin, l'attrice si trova nella struttura sanitaria da circa dieci giorni, dettaglio attribuito a fonti citate dal giornale locale.

Il ricovero a ottobre

 Già nelle settimane precedenti la stessa interprete francese era stata al centro dell'attenzione mediatica. Nel mese di ottobre, infatti, il quotidiano Nice-Matin aveva riferito che Bardot, 91 anni, aveva trascorso tre settimane in ricovero sempre a Tolone, periodo durante il quale era stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una "grave malattia". Sebbene l'esatta natura della patologia non sia stata rivelata, il suo ricovero aveva suscitato preoccupazione in Francia.

Le dimissioni dopo il primo ricovero

 Pochi giorni dopo l'annuncio del ricovero tuttavia l'emergenza era rientrata e la gravità dell’intervento a cui si sarebbe sottoposto l'attrice ridimensionata. La Bardot sarebbe infatti rientrata a casa, convalescente, come riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe sarebbe stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi a un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", avevano precisato le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità". 

