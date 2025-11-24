Pochi giorni dopo l'annuncio del ricovero tuttavia l'emergenza era rientrata e la gravità dell’intervento a cui si sarebbe sottoposto l'attrice ridimensionata. La Bardot sarebbe infatti rientrata a casa, convalescente, come riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe sarebbe stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi a un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", avevano precisato le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità".