Brigitte Bardot è stata nuovamente ricoverata in un ospedale di Tolone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Var-Matin, l'attrice si trova nella struttura sanitaria da circa dieci giorni, dettaglio attribuito a fonti citate dal giornale locale.
Già nelle settimane precedenti la stessa interprete francese era stata al centro dell'attenzione mediatica. Nel mese di ottobre, infatti, il quotidiano Nice-Matin aveva riferito che Bardot, 91 anni, aveva trascorso tre settimane in ricovero sempre a Tolone, periodo durante il quale era stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una "grave malattia". Sebbene l'esatta natura della patologia non sia stata rivelata, il suo ricovero aveva suscitato preoccupazione in Francia.
Pochi giorni dopo l'annuncio del ricovero tuttavia l'emergenza era rientrata e la gravità dell’intervento a cui si sarebbe sottoposto l'attrice ridimensionata. La Bardot sarebbe infatti rientrata a casa, convalescente, come riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe sarebbe stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi a un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", avevano precisato le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità".