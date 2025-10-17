Brigitte Bardot ricoverata e operata: le condizioni sono "preoccupanti"

Lontana dai riflettori cinematografici da oltre mezzo secolo, Brigitte Bardot attualmente vive a Saint-Tropez e si dedica da anni alla tutela degli animali attraverso la fondazione che ha creato. Non è la prima volta che la celebre attrice accusa problemi di salute. Nel luglio del 2023 i soccorritori erano accorsi nella sua abitazione a causa di un malore legato al caldo. Suo marito, Bernard d'Ormale, aveva raccontato in quella occasione: "Erano circa le 9 del mattino quando Brigitte aveva difficoltà a respirare. Era peggiore del solito, ma non ha perso conoscenza. Chiamiamolo un momento di confusione respiratoria".