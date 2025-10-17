Brigitte Bardot ricoverata e operata: le condizioni sono "preoccupanti"

I 90 anni di Brigitte Bardot: i look moda e beauty
I media francesi spiegano che l'attrice sarebbe stata sottoposta a "un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia"
Preoccupano le condizioni di salute di Brigitte Bardot. Secondo i media francesi, la 91enne attrice, icona del cinema, sarebbe ricoverata in ospedale Saint-Jean a Tolone da diverse settimane e sarebbe stata sottoposta a "un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". Sebbene l'esatta natura della patologia non sia stata rivelata, il suo ricovero, tenuto segreto fino a ora, sta suscitando preoccupazione in Francia.
Lontana dai riflettori cinematografici da oltre mezzo secolo, Brigitte Bardot attualmente vive a Saint-Tropez e si dedica da anni alla tutela degli animali attraverso la fondazione che ha creato. Non è la prima volta che la celebre attrice accusa problemi di salute. Nel luglio del 2023 i soccorritori erano accorsi nella sua abitazione a causa di un malore legato al caldo. Suo marito, Bernard d'Ormale, aveva raccontato in quella occasione: "Erano circa le 9 del mattino quando Brigitte aveva difficoltà a respirare. Era peggiore del solito, ma non ha perso conoscenza. Chiamiamolo un momento di confusione respiratoria".
