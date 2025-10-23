Brigitte Bardot, blogger ne annuncia la morte e lei ribatte su X: "Imbecille, non ho intenzione di congedarmi"

La Bardot è stata ricoverata per qualche settimana a Tolone, nel sud della Francia, per un intervento chirurgico e voci allarmanti erano trapelate sul suo stato di salute, definito "preoccupante". Inizialmente infatti i media francesi, avevano parlato di un'operazione legata a una malattia grave della diva, la cui natura non era tuttavia stata precisata.

Poi la star del cinema francese è rientrata a casa e dal suo entourage è arrivata la notizia che l'icona del cinema d'Oltralpe è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi ad un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità".

Allarme rientrato quindi con tanto di ringraziamenti da parte dell'attrice che ha voluto "rassicurare" tutti e "ringraziare l'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".