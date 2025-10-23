Brigitte Bardot, blogger ne annuncia la morte e lei ribatte su X: "Imbecille, non ho intenzione di congedarmi"

L'attrice, 91 anni, è stata di recente ricoverata e poi dimessa dopo un intervento chirurgico
Brigitte Bardot © IPA
Con un post su X Brigitte Bardot fa chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo la notizia del suo presunto decesso diffusa da un blogger francese, il 27enne Aqababe, il cui vero nome è Aniss Zitouni: "Non so", ha scritto l'attrice, 91 anni: "chi è quell'imbecille che ha lanciato questa sera la fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi".
Un'agenzia di stampa francese ha riferito che Aqababe, nel suo post poi cancellato, aveva dichiarato di avere "informazioni esclusive" sulla presunta morte della Bardot. "La sua bara è stata ordinata a Saint-Paul-de-Jarrat, nel dipartimento dell'Oise (Ariège). Un'icona se n'è andata, lasciando un'eredità indimenticabile e un'impronta eterna nei cuori dei francesi", si legge nel post cancellato, secondo il Daily Mail.
Dopo la risposta dell'attrice Aqababe ha ribadito la sua affermazione originale, sostenendo che non sarebbe la Bardot a gestire il suo account su X. "Ho cancellato il mio tweet esclusivo sulla morte di Brigitte Bardot. Non è lei a gestire Twitter, lo scoprirete quando l'AFP annuncerà ufficialmente la morte", si legge nel post di Aqababe scritto in francese su X.
La Bardot è stata ricoverata per qualche settimana a Tolone, nel sud della Francia, per un intervento chirurgico e voci allarmanti erano trapelate sul suo stato di salute, definito "preoccupante". Inizialmente infatti i media francesi, avevano parlato di un'operazione legata a una malattia grave della diva, la cui natura non era tuttavia stata precisata.
Poi la star del cinema francese è rientrata a casa e dal suo entourage è arrivata la notizia che l'icona del cinema d'Oltralpe è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi ad un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità".
Allarme rientrato quindi con tanto di ringraziamenti da parte dell'attrice che ha voluto "rassicurare" tutti e "ringraziare l'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".
Bardot, che ha lasciato il cinema negli anni Settanta per consacrarsi pienamente alla difesa degli animali, vive tra la sua leggendaria villa La Madrague, a Saint-Tropez e una seconda casa nascosta nella macchia, La Garrigue, con tanti animali e una cappella privata. Nel maggio scorso, intervistata da BFMTV, aveva detto di vivere "come una contadina", circondata da mucche, maiali, cani, gatti, il suo asino e anche un pony. Aveva aggiunto di non possedere "né telefono portatile, né computer".