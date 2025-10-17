Brigitte Bardot dimessa dalla clinica dopo l'intervento chirurgico: "Sta bene"

L'entourage dell'attrice 91enne rassicura sul suo stato di salute e chiede il rispetto della privacy
© Afp
Brigitte Bardot, 91 anni, è rientrata a casa, convalescente, dopo un piccolo intervento chirurgico in una clinica di Tolone, nel sud della Francia. E' quanto riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi a un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", precisano le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità". Brigitte Bardot tiene anche a "ringraziare - aggiunge il suo entourage - tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute". Intende "rassicurarli" e "ringraziare l'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".
La stella del cinema francese sarebbe rimasta ricoverata per circa tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, come aveva riferito l'agenzia di stampa France Presse, citando diversi media regionali, tra cui Nice-Matin e La Dépêche du Midi. Questi ultimi riportavano che la Bardot avrebbe subito un intervento chirurgico legato a una malattia grave, la cui natura non era stata precisata. L'entourage dell'attrice non aveva rilasciato comunicazioni ufficiali, ma la stampa locale parlava di condizioni di salute considerate preoccupanti, anche se il decorso post-operatorio sembrava procedere positivamente. Fino alle dimissioni dalla clinica e il ritorno a casa.
Bardot, che ha lasciato il cinema negli anni Settanta per consacrarsi pienamente alla difesa degli animali, vive tra la sua leggendaria villa La Madrague, a Saint-Tropez, e una seconda casa nascosta nella macchia, La Garrigue, con tanti animali e una cappella privata. Nel maggio scorso, intervistata da BFMTV, aveva detto di vivere "come una contadina", circondata da mucche, maiali, cani, gatti, il suo asino e anche un pony. Aveva aggiunto di non possedere "né telefono portatile, né computer".