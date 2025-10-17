Brigitte Bardot dimessa dalla clinica dopo l'intervento chirurgico: "Sta bene"

Brigitte Bardot, 91 anni, è rientrata a casa, convalescente, dopo un piccolo intervento chirurgico in una clinica di Tolone, nel sud della Francia. E' quanto riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi a un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", precisano le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità". Brigitte Bardot tiene anche a "ringraziare - aggiunge il suo entourage - tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute". Intende "rassicurarli" e "ringraziare l'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".

