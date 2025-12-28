La vita passionale di Brigitte Bardot: tra cinema, libertà e scandali

È con Roger Vadim che tutto ebbe inizio. Bardot aveva appena sedici anni quando conobbe il giovane regista: lui la scelse, la lanciò, e insieme rivoluzionarono il cinema francese. Si sposarono nel 1952 e la loro unione diede vita al film che avrebbe consacrato Brigitte nel mito, "E Dio creò la donna" (1956). Quel legame, fatto di passione e di libertà artistica, si concluse poco dopo il successo internazionale, ma rimase nella memoria come l’inizio di una leggenda.