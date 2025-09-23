Morta l'attrice Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale

© Ansa
Grazie alla sua bellezza unita al talento, è stata musa di registi come Federico Fellini, Luchino Visconti e Sergio Leone. Ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati pietre miliari del cinema d'autore
Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale, è morta all'età di 87 anni in Francia, nella regione parigina. Grazie alla sua bellezza unita al talento, è stata musa dei più famosi registi. Nata il 15 aprile del 1938 a Tunisi da genitori siciliani immigrati durante il periodo del protettorato inglese, Claudia Cardinale fu protagonista in film memorabili diretti dai più grandi, da Luchino Visconti, per il quale interpretò il personaggio di Angelica (immortale il ballo con Alain Delon), a Federico Fellini e a Sergio Leone.
Una delle stelle degli anni d'oro del cinema, Claudia Cardinale è morta con accanto i figli a Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato il suo agente Laurent Savry.
Durante la sua lunga carriera, iniziata a metà degli anni Cinquanta, e proseguita per più di sessant'anni, ha recitato in una vasta gamma di generi cinematografici. Dalla commedia all'italiana agli spaghetti western, dalle pellicole drammatiche a quelle storiche sino a quelle di stampo hollywoodiano, lavorando saltuariamente anche nella musica, in teatro e in televisione. Ha partecipato a più di 150 film, alcuni dei quali considerati pietre miliari del cinema d'autore: I soliti ignoti, Il Gattopardo, 8½, La ragazza di Bube, C'era una volta il West.
