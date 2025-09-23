Morta l'attrice Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale

Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale, è morta all'età di 87 anni in Francia, nella regione parigina. Grazie alla sua bellezza unita al talento, è stata musa dei più famosi registi. Nata il 15 aprile del 1938 a Tunisi da genitori siciliani immigrati durante il periodo del protettorato inglese, Claudia Cardinale fu protagonista in film memorabili diretti dai più grandi, da Luchino Visconti, per il quale interpretò il personaggio di Angelica (immortale il ballo con Alain Delon), a Federico Fellini e a Sergio Leone.