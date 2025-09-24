Claudia Cardinale e i ricordi dal set: da Mastroianni ad Alain Delon

Passando per David Niven ("Quando andai a Hollywood lui mi fece un gran complimento, disse che ero la più bella invenzione italiana dopo gli spaghetti") e Sergio Leone ("In C'era una volta il west ero l'unica donna del set e ancora oggi i tassisti quando mi vedono fanno il verso dell'armonica che suonava Charles Bronson") fino ad Alberto Sordi: "Con lui mi divertii molto in Australia a girare 'Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata', dove io - ricordò scoppiando in una fragorosa risata - non ero illibata ma una p.... Lui non voleva estranei in casa, solo io ero ammessa". Erano i tempi in cui CC era opposta alla bellezza francese di BB, Brigitte Bardot: "Eravamo la mora e la bionda, ma fummo molto complici sul set de 'Le Pistolere'".