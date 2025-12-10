È morto Giovanni Mion, socio fondatore e figura di riferimento di Migross

Aveva vent’anni quando fu fondato il gruppo, cresciuto e consolidatosi grazie al suo impegno insieme ai fratelli e alla madre
© Ufficio stampa
È morto Giovanni Mion, socio fondatore e figura di riferimento nello sviluppo di Migross. La storia del gruppo è iniziata nell’agosto del 1974, quando da un’idea di Alessandro Mion è nata la Fratelli Mion, diventata poi Migross. È nel novembre dello stesso anno che viene inaugurato il primo supermercato a conduzione familiare, nel quartiere di San Zeno a Verona. Nel corso del tempo il gruppo è cresciuto e consolidato, grazie all’impegno dei figli Valter, Romano, Giovanni, Carla, Giuseppe, Luigi e Stefano e alla madre Bruna. Lo scorso anno la società ha festeggiato i primi 50 anni di attività. Oggi Migross ha oltre 1.700 dipendenti e 48 punti vendita suddivisi nei format Market, Supermercati, Superstore e Cash&Carry. Nel 1993 è stata tra i costituenti di Eurospin, discount con oltre 1300 punti vendita, e negli anni ha saputo ampliare la propria offerta con nuove insegne e servizi.
Giovanni Mion aveva vent’anni quando fu fondato il gruppo. Terzo dei sette fratelli, dopo la leva militare ha iniziato la propria carriera all’interno dell’impresa familiare. Coltivava una particolare passione per il settore ortofrutticolo: fin dai primi anni si occupava personalmente degli approvvigionamenti, recandosi al mercato ortofrutticolo per selezionare frutta e verdura. Successivamente è diventato responsabile Vendite, affiancando Giuseppe nella gestione dei primi punti vendita. Come ricorda lo stesso Giuseppe, “tutti i sabati andavamo insieme nei negozi a parlare con i direttori per confrontarci e valutare eventuali problematiche. C’era un rapporto diretto con i collaboratori, così come lo è ancora oggi”. Credeva anche nell’importanza di costruire un rapporto forte con le comunità locali e nell’attenzione verso le persone: ha per esempio promosso varie iniziative rivolte ai collaboratori, tra cui la creazione di un gruppo di corsa che si ritrovava la domenica per allenarsi insieme. Forte anche la passione - sua e dei suoi fratelli - per l’Hellas Verona, con cui Migross oggi ha una partnership. La sua eredità vive oggi nei principi che guidano il gruppo: la vicinanza al territorio, la cura per i dettagli e la volontà di crescere mantenendo al centro le persone.