È morto Giovanni Mion, socio fondatore e figura di riferimento di Migross

È morto Giovanni Mion, socio fondatore e figura di riferimento nello sviluppo di Migross. La storia del gruppo è iniziata nell’agosto del 1974, quando da un’idea di Alessandro Mion è nata la Fratelli Mion, diventata poi Migross. È nel novembre dello stesso anno che viene inaugurato il primo supermercato a conduzione familiare, nel quartiere di San Zeno a Verona. Nel corso del tempo il gruppo è cresciuto e consolidato, grazie all’impegno dei figli Valter, Romano, Giovanni, Carla, Giuseppe, Luigi e Stefano e alla madre Bruna. Lo scorso anno la società ha festeggiato i primi 50 anni di attività. Oggi Migross ha oltre 1.700 dipendenti e 48 punti vendita suddivisi nei format Market, Supermercati, Superstore e Cash&Carry. Nel 1993 è stata tra i costituenti di Eurospin, discount con oltre 1300 punti vendita, e negli anni ha saputo ampliare la propria offerta con nuove insegne e servizi.