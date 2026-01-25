Victoria Beckham torna in vetta: il singolo del 2001 conquista le classifiche nel 2026

A riaccendere i riflettori sul brano è stato un semplice messaggio sui social. L'imprenditrice britannica Luisa Zissman ha lanciato una sorta di chiamata alle armi digitale, invitando i fan di Victoria a rimediare a quella che ha definito una ingiustizia storica: l’unica Spice Girl mai arrivata al numero uno da solista. Il post, ironico e provocatorio, ha fatto breccia. In poche ore sono comparsi screenshot, playlist dedicate, video nostalgici e clip d'archivio delle performance di Victoria dei primi anni Duemila. Un'ondata di affetto e spirito collettivo che ha trasformato la nostalgia in un'azione concreta.