Milano-Cortina 2026, le olimpiadi fanno bene all'umore degli italiani: più ottimismo e fiducia

Il 42% degli italiani ha già visto le mascotte ufficiali Milo e Tina, mentre il 58% dichiara di non averle mai viste. Tra chi le conosce, il 38% ne ricorda il nome. Il gradimento è comunque positivo: il 66% ha simpatia verso Milo e Tina e il 67% le reputa adeguate alle attività di comunicazione degli sponsor. Ancora meno noti i Flo i sei piccoli bucaneve amici delle mascotte: solo il 18% degli italiani sa chi sono, ma chi li ha incontrati li apprezza (64% di giudizi positivi) e il 62% li ritiene adatti per le iniziative degli sponsor. La volontà di seguire le Olimpiadi resta stabile e solida (72%), così come il ricordo degli sponsor ufficiali (70%), con una media di 3,3 brand correttamente citati.