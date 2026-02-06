Milano-Cortina 2026, le olimpiadi fanno bene all'umore degli italiani: più ottimismo e fiducia
Il 43% degli intervistati prevede un successo, il 48% è convinto che "ce la caveremo, come al solito". Dall'Osservatorio TopOlimpia di Ipsos Doxa una fotografia del sentiment a poche ore dalla cerimonia di apertura
© IPA
A partire da febbraio dello scorso anno, l’osservatorio TopOlimpia di Ipsos Doxa rileva ogni mese l’andamento del sentiment degli italiani nei confronti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A poche ore dalla cerimonia di apertura, l’ultima rilevazione, realizzata su un campione di mille casi rappresentativo della popolazione italiana dai sedici anni in su – delinea un Paese che guarda ai Giochi con fiducia.
Gli italiani credono nel successo
Sull'esito delle Olimpiadi prevalgono ottimismo e la convinzione di farcela.Il 43% degli italiani prevede un successo (con il 14% che parla di "grande successo"), invece quasi la metà (48%) pensa che "ce la caveremo, come al solito". Solo una minoranza è timorosa: il 6% è convinto che sarà un insuccesso e appena il 3% teme un vero e proprio disastro. A essere particolarmente ottimisti sono gli over 54 (48%) e gli italiani nel Nord Est (49%), mentre nelle aree direttamente interessate dall'evento prevale la fiducia prudente (per il 54% "ce la caveremo").
Mai così tanta conoscenza dei Giochi
La copertura mediatica delle ultime settimane ha portato la notorietà dell'evento al suo massimo: l'82% degli italiani sa che Milano-Cortina ospiterà i Giochi. La conoscenza è particolarmente elevata tra gli over 55 (90%), gli uomini over 35 (89%) e i residenti del Nord Est (87%) e del Nord Ovest (86%).
Ma poca conoscenza delle mascotte e dei loro amici Flo
Il 42% degli italiani ha già visto le mascotte ufficiali Milo e Tina, mentre il 58% dichiara di non averle mai viste. Tra chi le conosce, il 38% ne ricorda il nome. Il gradimento è comunque positivo: il 66% ha simpatia verso Milo e Tina e il 67% le reputa adeguate alle attività di comunicazione degli sponsor. Ancora meno noti i Flo i sei piccoli bucaneve amici delle mascotte: solo il 18% degli italiani sa chi sono, ma chi li ha incontrati li apprezza (64% di giudizi positivi) e il 62% li ritiene adatti per le iniziative degli sponsor. La volontà di seguire le Olimpiadi resta stabile e solida (72%), così come il ricordo degli sponsor ufficiali (70%), con una media di 3,3 brand correttamente citati.