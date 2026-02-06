Al via Milano-Cortina 2026, conto alla rovescia per la cerimonia d'apertura

Al via ufficialmente alle 20 del 6 febbraio allo stadio San Siro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, diffuse in due città e tre regioni per la loro 25esima edizione. La fiamma olimpica brucia all'ombra del Duomo e tutto è pronto per la cerimonia d'apertura. Tra i circa 50 leader mondiali arrivato anche Vance, che incontrerà il premier Giorgia Meloni in mattinata in Prefettura a Milano. Prevista anche una manifestazione contro la presenza dell'Ice in città. "So perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia", polemizza, intanto, Ghali.