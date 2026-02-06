Milano-Cortina 2026, i capi di Stato alla cena del Cio | Ecco il menù

Cena che è stata un omaggio a Milano, città che ospita le Olimpiadi, e all'Italia con la sua tradizione gastronomica di eccellenza che è diventata anche patrimonio dell'umanità Unesco. I capi di Stato hanno, infatti, gustato i famosi paccheri di "Da Vittorio", ristorante pluristellato che ha sede nella Bergamasca, a Brusaporto. Subito dopo un omaggio a Milano con uno dei suoi piatti della tradizione, cioè la cotoletta di vitello, in questo caso servita con crema allo zafferano e nuvola di patate e gremolada. E poi per finire un tiramisù in pieno stile italiano. La cena è stata accompagnata da vini come Ribolla Gialla, un rosso del Sabino e un Donnafugata siciliano.