La vigilia delle Olimpiadi
Milano-Cortina, oggi la fiamma in piazza Duomo | Mattarella al Villaggio olimpico, arrivati anche JD Vance e Rubio
Dopo un percorso di 12mila chilometri, la torcia con il fuoco sacro entrerà a Milano nelle prossime ore. Cosa sapere sulla vigilia delle Olimpiadi
Mancano poche ore all'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi, giovedì 5 febbraio, ci sarà l'ultima tappa del lunghissimo viaggio della torcia olimpica, che in mano a 10.001 tedofori ha percorso oltre 12mila chilometri attraversando tutte e 63 le province italiane. La fiamma è attesa in piazza Duomo. Alle 20 di venerdì 6 febbraio lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale dell'evento invernale più atteso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al Villaggio olimpico per fare visita agli atleti azzurri: "La prima competizione è con sé stessi", ha detto il capo dello Stato. Arrivati a Milano anche il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Usa Marco Rubio.
© Dal Web
Il passaggio della fiamma olimpica, insieme a migliaia di persone festanti, porta con sé inevitabili disagi per la viabilità. Oggi il traffico intorno al Cimitero Monumentale sarà da bollino nero:
- Dalle 13 alle 23:59 di giovedì 5 febbraio è prevista la chiusura di piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale, via Luigi Nono, piazza Coriolano, via Galileo Ferraris, via Cenisio nel tratto compreso da via Messina a via Nono, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a via Fioravanti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Quadrio, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Bertini a piazzale Cimitero Monumentale. Nelle vie interessate è previsto anche il divieto di sosta, tranne i veicoli autorizzati.
- Dalle 23:59 del 4 febbraio alle 23:59 del 5 febbraio in queste strade è previsto anche il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.
- Dalle 14 alle 23:59 di giovedì 5 febbraio chiusura al traffico di piazzale Antonio Baiamonti, via Ceresio in tutte le carreggiate nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Quadrio, via Maurizio Quadrio nel tratto compreso da via Ceresio a via Maroncelli, via Carlo Farini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a piazzale Baiamonti esclusa la carreggiata Est tra via Maroncelli e via Ferrari, viale Pasubio nel tratto compreso da via Maroncelli a piazzale Baiamonti, viale Montello nel tratto compreso da piazzale Baiamonti a via Giorgione, via Paolo Sarpi, via Bramante nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Braccio da Montone, via Giovanni Battista Niccolini nel tratto compreso da via Giorgione a via Fioravanti, via Arnolfo di Cambio, via Messina nel tratto compreso da via Sarpi a via Fioravanti, via Aristotile Fioravanti, via Luca Signorelli, via Aleardo Aleardi nel tratto compreso da via Procaccini a via Sarpi, via Antonio Rosmini nel tratto compreso da via Sarpi a via Giorgione, via Giordano Bruno, via Morazzone, via Paolo Lomazzo, via Alfredo Albertini, via Giovanni Battista Bertini, via Venafro, via Giulio Cesare Procaccini nel tratto compreso da via Mantegna a via Bertini, via Nicolò Tartaglia, via Monviso, via Monte Asolone, via Giacomo Soldati, via Cenisio nel tratto compreso da via Induno a via Messina, via Messina nel tratto compreso da via Cenisio a piazza Perego, via Giovanni Calvino.
- Dalle 14 alle 24 di giovedì 5 febbraio scatterà anche la chiusura pedonale di via Procaccini nel tratto compreso da piazzale Cimitero Monumentale a via Bertini, via Messina nel tratto compreso dall'incrocio con via Procaccini a via Cenisio (a eccezione del B&b Hotel Milano Cenisio-Garibaldi che sarà raggiungibile, sia dai veicoli che dai pedoni, esclusivamente tramite l'accesso di via Messina angolo via Cenisio), piazzale Cimitero Monumentale, via Galileo Ferraris. Gli esercizi commerciali all'interno di questa area non saranno raggiungibili. Il Cimitero Monumentale sarà chiuso al pubblico per l'intera giornata.
Il convoglio partirà alle 08.45 dall'Ice Hockey Arena Santa Giulia, a Sesto San Giovanni. Proseguirà poi attraverso Cologno Monzese, Vimodrone e Segrate alle 10.25. Raggiungerà Pioltello alle 11.40 e, un'ora più tardi, attraverserà San Donato Milanese alle 12.40. Da San Donato la fiamma svolterà decisa puntando al cuore di Milano fin da primo pomeriggio. Passerà per Bolivar, piazza Wagner, City Life e Conciliazione. Poi i luoghi simbolo del centro cittadino: dalla basilica di Sant'Ambrogio, intorno alle 17, fino a Porta Venezia, San Babila e infine il Duomo. Qui la fiamma accenderà il braciere olimpico.
© Dal Web
Giovedì 5 febbraio 2026 segna la 60esima tappa del viaggio della fiamma olimpica. La torcia partirà dall'hinterland milanese per varcare nel pomeriggio i confini della capitale di questo appuntamento a cinque cerchi. Nel tardo pomeriggio entrerà nel cuore di Milano, arrivando fino a Palazzo Sforzesco e in Piazza Duomo.