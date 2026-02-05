Milano-Cortina, oggi la fiamma in piazza Duomo | Mattarella al Villaggio olimpico, arrivati anche JD Vance e Rubio

Mancano poche ore all'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi, giovedì 5 febbraio, ci sarà l'ultima tappa del lunghissimo viaggio della torcia olimpica, che in mano a 10.001 tedofori ha percorso oltre 12mila chilometri attraversando tutte e 63 le province italiane. La fiamma è attesa in piazza Duomo. Alle 20 di venerdì 6 febbraio lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale dell'evento invernale più atteso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al Villaggio olimpico per fare visita agli atleti azzurri: "La prima competizione è con sé stessi", ha detto il capo dello Stato. Arrivati a Milano anche il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Usa Marco Rubio.