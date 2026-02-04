Cresce il mercato globale degli sport invernali | Italia terza al mondo per esportazioni di articoli legati ai "winter games"

Tale crescita è trainata dall’incremento delle attività outdoor (soprattutto sci), con l’Europa principale mercato per numero di comprensori e praticanti. Le attrezzature sciistiche, la voce di mercato prevalente nell'industria dei prodotti sportivi invernali, vale circa 1,8 miliardi di euro nel 2025, con aspettative di crescita per il 2026 al +4 per cento. Oltre all'Italia, spiccano industrie americane, austriache, francesi, slovene e tedesche. Una mappa produttiva decisamente eurocentrica, con Giappone e Cina (Pechino è tra i top 5 esportatori globali) come uniche "eccezioni" a rappresentare l'Asia, continente che spicca invece per la produzione di attrezzature legate allo snowboard grazie ai poli industriali cinesi, giapponesi e taiwanesi.