Olimpiadi Milano Cortina, rischio hacker: team dell'Agenzia cyber in arrivo

Il team a Milano collaborerà con la squadra cyber della Fondazione Milano Cortina nel Technical operation center e si interfaccerà con una squadra di una ventina di addetti che nella sede dell'Agenzia a Roma svolge ricerche autonome e raccoglie segnalazioni di altri circuiti, come le Agenzie cyber di altri Paesi. E, sottolinea Galasso, "c'è anche uno scambio di informazioni con la Polizia postale, la Difesa e l'Intelligence per un'analisi delle eventuali minacce". Gli 'hacktivisti' - cioè gli hacker attivisti che fanno attacchi per campagne di propaganda politica - sono tra i principali "attori malevoli" che potrebbero mobilitarsi per l'occasione. Occhio in particolare a trasporti e comunicazioni: un blocco durante i Giochi avrebbe grande risalto in tutto il mondo. "Ma abbiamo invitato tutte le aziende ed le amministrazioni coinvolte ad innalzare il livello di protezione cibernetica dei loro sistemi", assicura l'ammiraglio.