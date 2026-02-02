Effetto Milano-Cortina: l’indotto economico stimato supera i 5 miliardi

VALORE INFRASTRUTTURALE E LEGACY TERRITORIALE

La parte più consistente dell’indotto economico, stimata in circa 3 miliardi di euro, non deriva tanto dai consumi temporanei legati all’evento, quanto dal valore delle infrastrutture che vengono realizzate o potenziate in vista dei Giochi, come linee ferroviarie, strade, nodi di trasporto e impianti sportivi. Questi investimenti aumentano in modo permanente l’accessibilità, la funzionalità e l’attrattività dei territori coinvolti, lasciando un’eredità infrastrutturale che continua a produrre benefici economici anche dopo la fine dell’evento. In pratica, migliorano la capacità delle aree interessate di attrarre imprese, turismo e nuovi investimenti. Secondo il rapporto, l’impatto infrastrutturale include sia nuove opere sia interventi di riqualificazione e ammodernamento, con particolare attenzione alla mobilità, all’accessibilità e ai servizi. Proprio questo valore strutturale e di lungo periodo distingue un grande evento sportivo da una semplice spesa legata a un momento specifico: i Giochi diventano così un catalizzatore di modernizzazione delle reti di trasporto e delle dotazioni urbane, con effetti che si estendono per molti anni nel futuro.