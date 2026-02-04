Olimpiadi invernali, Confcommercio: "Per Milano, 319 milioni di euro di indotto"
Lo studio riguarda la sola area di Milano. Boom di prenotazioni per alberghi e b&b, in aumento la domanda "last minute" dei voli
© Afp
Sono attesi circa 725mila spettatori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, 73mila per i Giochi Paralimpici, per una Milano che potrà contare su un indotto complessivo di 319 milioni di euro. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, secondo il quale la spesa media pro-capite sarà, rispettivamente, 440 e 424,5 euro.
La situazione negli alberghi e nei b&b
La rilevazione ha compiuto un'analisi entro un raggio di 4,5 chilometri dal centro di Milano: la media del tasso di occupazione degli alberghi da 3 a 5 stelle (500 hotel) è vicina all'81 per cento (80,9). Nell'extralberghiero, invece, il dato è minore, tra il 65 al 70 per cento, ma con un'offerta ampia: quasi 18mila appartamenti. Per quanto riguarda i b&b, le zone più gettonate sono Brera, Portello (centro media) e Scalo Romana (villaggio olimpico), con un prezzo medio giornaliero pari a 221 euro.
In crescita le prenotazioni last minute
La rilevazione di Confcommercio sottolinea anche l'aumento della domanda last minute, soprattutto per il trasporto aereo. Le maggiori variazioni dei prezzi dei biglietti verso il capoluogo lombardo si sono registrate soprattutto nel Sud Europa (25,9 per cento), in Europa centrale (15,7), in Oceania (14,2) e nel Nord Europa (11,4). Si stimano più di 745mila arrivi con un incremento del 15 per cento rispetto allo scorso anno.
Marco Barbieri, segretario generale: "Olimpiadi e Paralimpiadi acceleratore di competitività"
"Milano entra in un mese cruciale: i Giochi Olimpici e Paralimpici diventeranno un acceleratore di competitività, capace di attrarre investimenti e rafforzare il posizionamento internazionale della città e del nostro Paese sostenendo i processi di innovazione già in atto". Così ha commentato i dati Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.