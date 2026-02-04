Olimpiadi invernali, Confcommercio: "Per Milano, 319 milioni di euro di indotto"

La rilevazione ha compiuto un'analisi entro un raggio di 4,5 chilometri dal centro di Milano: la media del tasso di occupazione degli alberghi da 3 a 5 stelle (500 hotel) è vicina all'81 per cento (80,9). Nell'extralberghiero, invece, il dato è minore, tra il 65 al 70 per cento, ma con un'offerta ampia: quasi 18mila appartamenti. Per quanto riguarda i b&b, le zone più gettonate sono Brera, Portello (centro media) e Scalo Romana (villaggio olimpico), con un prezzo medio giornaliero pari a 221 euro.