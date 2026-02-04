Piantedosi: "L'Ice alle Olimpiadi non compromette la nostra sovranità"

Il ministro dell'Interno ha dichiarato, durante l'informativa, che l'Ice non potrà svolgere alcuna attività operative di polizia sul territorio nazionale. "La sicurezza e l'ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre forze di polizia. E tale principio non viene contraddetto dalle pur proficue collaborazioni investigative che, usualmente, vengono attivate a livello internazionale in circostanze del genere", ha detto il ministro che ha poi aggiunto: "I membri di questa agenzia nel corso dei giochi di Milano-Cortina saranno impegnati solo in attività di analisi e scambio di informazioni con le autorità italiane".