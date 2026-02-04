Milano-Cortina 2026, gli sport invernali conquistano anche Topolino

© Ufficio stampa GOIGEST
In edicola anche una collezione in 3D dei protagonisti del mondo Disney alle prese con le discipline su neve e ghiaccio
Tutta Italia è pronta per guardare, tifare e leggere dei Giochi invernali. Anche i più piccoli e gli appassionati dei fumetti avranno la loro parte alle Olimpiadi 2026 grazie al nuovo numero di Topolino, in uscita il 4 febbraio: sul numero 3663 di uno dei settimanali illustrati più amati di sempre, gli sport invernali trovano spazio con la storia Pippo campione... freestyle, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido. Protagonisti della copertina a tema, realizzata da Corrado Mastantuono, non potevano che essere Topolino e Minni, in seggiovia, pronti a sciare e ad andare sullo snowboard.
Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo con il papero più sfortunato e stravagante della Disney: Paperino e la disfida ghiacciata e Paperino campione intermittente, firmate da Alessandro Ferrari e diegnate da Mario Ferracina, per un doppio appuntamento che accompagnerà i lettori durante le settimane più fredde dell’anno. In arrivo anche la Winter Sport Collection, la nuova collezione di statuine 3D dedicata ai personaggi Disney alle prese con gli sport invernali più amati. La prima uscita, in abbinamento al numero del 4 febbraio, propone Topolino snowboarder e Minni sciatrice, proprio come rappresentati sulla cover del primo numero dedicato a Milano-Cortina. Bob, pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio gli altri sport rappresentati dalle statuine allegate ai numeri successivi.