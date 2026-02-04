Milano-Cortina 2026, gli sport invernali conquistano anche Topolino

Tutta Italia è pronta per guardare, tifare e leggere dei Giochi invernali. Anche i più piccoli e gli appassionati dei fumetti avranno la loro parte alle Olimpiadi 2026 grazie al nuovo numero di Topolino, in uscita il 4 febbraio: sul numero 3663 di uno dei settimanali illustrati più amati di sempre, gli sport invernali trovano spazio con la storia Pippo campione... freestyle, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido. Protagonisti della copertina a tema, realizzata da Corrado Mastantuono, non potevano che essere Topolino e Minni, in seggiovia, pronti a sciare e ad andare sullo snowboard.