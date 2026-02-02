Mattarella: "Con determinazione chiediamo rispetto della tregua olimpica"
Alla cerimonia d'apertura della 145ma sessione del Cio
mattarella © Ansa
"Chiediamo - con ostinata determinazione - che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi." Così ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d'apertura della 145ma sessione del Cio.
"Aperta la 145esima edizione del Comitato Olimpico"
"Dichiaro aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala. Terminato l'intervento del presidente, è tornata sul palco l'orchestra della Scala con il direttore Riccardo Chailly e il baritono Luca Salsi per un concerto con un programma interamente dedicato a musiche di Rossini e Verdi.