Olimpiadi invernali 2026, è boom del turismo

Il capoluogo lombardo evidenzia, infatti, performance fuori scala, superando con largo anticipo i livelli raggiunti alla fine dello stesso periodo del 2025: l'ADR vola a +76% e il RevPar sfiora il +40%. I due indicatori misurano rispettivamente il prezzo medio delle camere vendute (ADR) e il ricavo generato per ogni camera disponibile (RevPar), combinando sia l'aumento delle tariffe, sia quello dell'occupazione. La destinazione ha inoltre già raggiunto l'80% delle camere che storicamente vengono prenotate sull'intero periodo febbraio-marzo, un anticipo eccezionale rispetto agli anni precedenti. Se consideriamo anche l'hinterland insieme a Milano, l'area nel suo complesso evidenzia performance altrettanto rilevanti, con un RevPar superiore del 18% e un ADR in crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2025.