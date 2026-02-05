Milano-Cortina 2026, JD Vance e Usha atterrano a Malpensa... griffati Team Usa

© Da video | La coppia americana sulla pista di atterraggio di Malpensa
Un maglione bianco-rosso per la Second Lady, mentre il vice di Trump ha deciso di arrivare alle Olimpiadi Milano-Cortina indossando una giacchetta leggera
Sono arrivati in grande stile a Malpensa il vicepresidente americano JD Vance e la moglie Usha, partiti nella nottata di ieri per partecipare alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nella serata di venerdì 6 febbraio. Sulla pista di atterraggio, la coppia vicepresidenziale ha sfoggiato in grande stile il suo patriottismo. Il secondo di Donald Trump indossava una giacchetta blu navy del Team Usa, la moglie Usha un maglione con tanto di cinque cerchi olimpici e bandiera americana sopra decorazioni tipicamente invernali.
Se nella bandiera Usa si contano solo 13 stelle non è né un errore né nostalgia dei Padri fondatori. È da anni che il Comitato olimpico americano ha optato per una riduzione del numero di stelle nella bandiera sportiva, spiegando che sarebbe stato impossibile metterle tutte e 50 senza creare confusione in loghi così piccoli.