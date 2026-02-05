Milano-Cortina, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia d'apertura: gli ospiti, gli orari e i prezzi

Chi saranno gli ospiti della cerimonia di apertura?

I nomi importanti, al netto di qualche sorpresa o aggiunta dell'ultimo minuto, sono già stati fissati. Una lunga lista di grandi stelle internazionali e italiane salirà sul palco di San Siro. Si esibiranno Andrea Bocelli, Mariah Carey (che canterà anche il tormentone perenne All I want for Christmas is you), Laura Pausini e Ghali. Ma saranno presenti anche volti noti del grande schermo, come Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.