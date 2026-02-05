Milano-Cortina, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia d'apertura: gli ospiti, gli orari e i prezzi
A dare inizio alle olimpiadi invernali ci penseranno oltre 2mila volontari e performer, che daranno vita a una cerimonia unica nel suo genere
È l'evento più atteso di tutte le Olimpiadi, quello che tiene incollate allo schermo e al divano oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. La cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 inaugurerà l'appuntamento a cinque cerchi nel più spettacolare dei modi, con molteplici cerimonie in contemporanea. E con l'occhio di bue puntato su alcuni dei nomi più noti della musica e del cinema.
Dove sarà la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026?
L'evento principale sarà ospitato dallo stadio di San Siro, il Tempio del Calcio. Ma per la prima volta nella storia, la cerimonia avrà un suo doppione - non identico - nella seconda casa di queste Olimpiadi: Cortina d'Ampezzo. Altre celebrazioni si terranno poi anche a Livigno e a Predazzo, in Val di Fiemme.
Quando è e a che ore inizia la cerimonia?
Le celebrazioni ufficiali inizieranno alle 20 di venerdì 5 febbraio. A San Siro è stato però organizzato un "pre-show", che riempirà già di musica e atmosfera festante lo stadio a partire dalle 19.15. Proprio per permettere un afflusso ordinato e regolare di persone, i cancelli apriranno alle 16.
Chi saranno gli ospiti della cerimonia di apertura?
I nomi importanti, al netto di qualche sorpresa o aggiunta dell'ultimo minuto, sono già stati fissati. Una lunga lista di grandi stelle internazionali e italiane salirà sul palco di San Siro. Si esibiranno Andrea Bocelli, Mariah Carey (che canterà anche il tormentone perenne All I want for Christmas is you), Laura Pausini e Ghali. Ma saranno presenti anche volti noti del grande schermo, come Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.
Quanto costano i biglietti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi?
Gli spalti di San Siro non sono ancora gremiti. Delle 80mila persone previste, di cui 60mila con ticket a pagamento, ne mancano ancora circa 10mila. Tutti esauriti i biglietti al terzo anello, venduti a 260 euro. È invece presente qualche spazio negli anelli inferiori e nello spazio più vicino al palco, con prezzi che vanno dai 700 ai 1.400 fino ai 2.026 euro. Una cifra evidentemente simbolica, ma che non ha causato un grande appetito tra gli acquirenti. Tanto che la Fondazione Milano Cortina sta tentando un'ultima carta: l'offerta "paghi uno, prendi due".
Dove si terrà la cerimonia del braciere olimpico?
I bracieri Olimpici sono due: uno all'Arco della Pace a Milano, l'altro in Piazza Dabona a Cortina d'Ampezzo. Un simbolo potente di unione e connessione tra le due "capitali" delle Olimpiadi 2026. I bracieri sono dei veri e propri giganti tecnologici da quasi 5 tonnellate, rivestiti da migliaia di luci a basso consumo, che fungeranno da contenitori per la fiamma. Sono costruite come omaggi a Leonardo da Vinci: strutture semoventi che si aprono e chiudono come un respiro.
Quante persone sono coinvolte e lavorano alla cerimonia d'apertura?
Si tratta di un evento di dimensioni imponenti, con circa 1.200 performer volontari coinvolti e un cast proveniente da 27 Paesi diversi. Per la parte musicale sono impiegati circa 500 musicisti, mentre sul palco verranno indossati 1.400 costumi differenti. In totale, lo spettacolo prevede l’utilizzo di 1.000 oggetti di scena.