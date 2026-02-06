Olimpiadi, nella Milano "capitale" del lusso tra aperitivi a 1.200 euro e case alle stelle
"Dritto e rovescio" documenta come la città si prepara ad attrarre i turisti facoltosi
© Da video
Il conto alla rovescia è terminato. Con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro si accendono le luci su Milano che insieme a Cortina d'Ampezzo ospita le Olimpiadi invernali 2026. "Dritto e rovescio" documenta come la città lombarda, tra le capitali del lusso mondiale, si prepara ad accogliere turisti facoltosi da ogni angolo del globo.
L'evento a cinque cerchi rappresenta un'occasione di crescita per la metropoli dove ogni dodici abitanti risiede un milionario. Dai ristoranti ai locali panoramici del centro storico, fioccano le proposte degli organizzatori rivolte a una clientela ad alta capacità di spesa. "Per i Giochi abbiamo pensato a una formula particolare a 150 euro", spiega lo chef Riccardo Quadri che all'inviato del programma di Rete 4 illustra il menù olimpico che annovera, tra le varie pietanze, tartare di manzo con lenticchie e tartufo, violette edibili e l'immancabile risotto alla milanese.
Non mancano poi proposte mirate per chi desidera gustare un calice di bollicine ammirando le guglie del Duomo. "Nel terrazzino privato proponiamo aperitivi con bottiglie di champagne Dom Perignon, filetti di foie gras e acciughe del Cantabrico con tartufo", dice Raquel Fernandes di Terrazza 21. Scontrino alla mano, l'inviato di "Dritto e rovescio" verifica il conto finale da 1.280 euro. Dalla tavola al pernottamento: comprare o affittare casa in città nel mese di febbraio impone prezzi alle stelle. "Per un appartamento da 240 metri quadri siamo sui 2,6 milioni di euro", dice una agente illustrando un immobile dotato di ogni comfort, dalla palestra alla camera con letto sospeso.