Olimpiadi, nella Milano "capitale" del lusso tra aperitivi a 1.200 euro e case alle stelle

L'evento a cinque cerchi rappresenta un'occasione di crescita per la metropoli dove ogni dodici abitanti risiede un milionario. Dai ristoranti ai locali panoramici del centro storico, fioccano le proposte degli organizzatori rivolte a una clientela ad alta capacità di spesa. "Per i Giochi abbiamo pensato a una formula particolare a 150 euro", spiega lo chef Riccardo Quadri che all'inviato del programma di Rete 4 illustra il menù olimpico che annovera, tra le varie pietanze, tartare di manzo con lenticchie e tartufo, violette edibili e l'immancabile risotto alla milanese.