Olimpiadi, Milano si presenta al mondo tra arte, pace e armonia | Applausi per Mattarella, Ucraina e team Usa | Fischi per Vance e Israele

Poi arriva la parata degli atleti olimpici, la prima diffusa nella storia dei Giochi: si è cominciato dalla Grecia, patria delle Olimpiadi. Una sfilata diffusa: gli atleti sfilano anche a Cortina, Predazzo e Livigno. Novantadue i Paesi presenti: a chiudere gli atleti italiani: i portabandiera sono Arianna Fontana e Federico Pellegrino a San Siro e Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina. L'azzurra di sci ha portato la bandiera in spalla al giocatore di curling trentino, guidando un drappello di 35 atleti. Nei giorni scorsi i due avevano a più riprese scherzato sulla differenza d'altezza che li separa. Da sottolineare la delegazione del Giappone, che ha sfilato anche con il tricolore italiano. Qualche fischio per Israele, ovazione per l'Ucraina. E se il team Usa è stato accolto dagli applausi, quando è stato inquadrato JD Vance, vicepresidente americano, lo stadio ha fischiato.