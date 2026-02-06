Laura Pausini canta l'Inno nazionale, Mariah Carey "Nel blu dipinto di blu" (in italiano)

L'Inno Nazionale italiano è risuonato contemporaneamente nelle due città ospitanti la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, costruendo un unico momento condiviso tra le due città. A Milano, Laura Pausini ha aperto l'esecuzione, dando avvio al canto dell'Inno nello stadio. A Cortina, un coro di montagna ne ha raccolto e amplificato la forza emotiva, estendendo il suono nello spazio urbano e montano. Grande protagonista della cerimonia anche Mariah Carey, che ha cantato (in italiano) Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e la sua Nothing is impossible. Poi Andrea Bocelli con Nessun dorma e Ghali, che ha recitato i versi di Promemoria di Gianni Rodari.