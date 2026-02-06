Olimpiadi, Vittoria Ceretti e le modelle omaggiano Armani con il Tricolore

In verde, bianco e rosso: le modelle hanno trasformato la bandiera italiana in un’immagine vivente. Vittoria Ceretti, elegantissima in un abito bianco a maniche lunghe, è stata scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. La super top ha portato la bandiera nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo è stato affidato al corpo dei corazzieri. In simultanea, a Cortina, un gruppo di portabandiera, espressione della tradizione sportiva, Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, ha compiuto lo stesso gesto, consegnando la bandiera italiana al corpo dei carabinieri. Appassionato e grande promotore dei valori dello sport, Giorgio Armani ha disegnato anche le divise della squadra Olimpica e Paralimpica dell'Italia ininterrottamente dai Giochi di Londra 2012.