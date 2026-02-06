L'INAUGURAZIONE DI MILANO-CORTINA

Olimpiadi, Vittoria Ceretti e le modelle omaggiano Armani con il Tricolore

La sfilata a San Siro con le creazioni firmate dallo stilista scomparso a settembre, accolte da applausi

06 Feb 2026 - 22:50
Vittoria Ceretti con la bandiera nazionale e la sfilata con le creazioni firmate Giorgio Armani durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro di Milano © IPA

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è stata anche un omaggio alla moda italiana e all'eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati, Giorgio Armani. Tre gruppi di modelle hanno sfilato insieme durante la cerimonia inaugurale nello stadio di San Siro vestite con le creazioni realizzate dallo stilista scomparso lo scorso settembre, accolte dagli applausi. A emergere, tra di loro, la super top Vittoria Ceretti, portabandiera di Milano.   

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la sfilata tributo a Giorgio Armani

© IPA | Olimpiadi Milano Cortina 2026, la sfilata tributo a Giorgio Armani durante la cerimonia di apertura dei Giochi nello stadio di San Siro
Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’omaggio-tributo a Giorgio Armani

 In verde, bianco e rosso: le modelle hanno trasformato la bandiera italiana in un’immagine vivente. Vittoria Ceretti, elegantissima in un abito bianco a maniche lunghe, è stata scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. La super top ha portato la bandiera nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo è stato affidato al corpo dei corazzieri. In simultanea, a Cortina, un gruppo di portabandiera, espressione della tradizione sportiva, Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, ha compiuto lo stesso gesto, consegnando la bandiera italiana al corpo dei carabinieri. Appassionato e grande promotore dei valori dello sport, Giorgio Armani ha disegnato anche le divise della squadra Olimpica e Paralimpica dell'Italia ininterrottamente dai Giochi di Londra 2012. 

