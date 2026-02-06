Olimpiadi, il ragazzino lasciato a piedi dal bus a Cortina per l'alzabandiera

Dalle cronache per essere stato lasciato a piedi dall'autista dell'autobus che non gli aveva permesso di proseguire la corsa a bordo a causa del biglietto sbagliato, all'alzabandiera con i quattro ori olimpici di Torino trasmessa in mondovisione. Si chiude nel migliore dei modi la vicenda del ragazzino veneto che aveva dovuto percorrere sei chilometri a piedi prima di arrivare a casa in ipotermia. L'11enne ha avuto un vero e proprio ruolo da protagonista. Sul palco, insieme ai carabinieri e ai componenti della staffetta d'oro 4x10 di Torino 2006, ha potuto guardare la bandiera italiana salire sul pennone. Sorridente ha salutato il pubblico, senza nascondere l'emozione. "Era al settimo cielo" aveva raccontato la mamma in occasione della proposta fatta al figlio di prendere parte attivamente alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi.