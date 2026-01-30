Belluno, 11enne lasciato a piedi al gelo: "Su quell'autobus non ci salgo più" | Aperta un'inchiesta

"Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare", avrebbe raccontato inoltre l'11enne. "Mio figlio ha percorso a piedi la pista ciclabile per non rimanere sul ciglio della Statale ma non era stata spazzata dalla neve. Non aveva il cellulare con sé e per questo motivo non ci ha potuti contattare", ha spiegato la madre Sole Vatalaro, la quale ha aggiunto che quando il bambino è arrivato a casa "aveva le labbra viola, non riusciva a parlare. I suoi jeans erano bagnati fino a metà coscia. Non arretrerò di un centimetro nel chiedere giustizia".