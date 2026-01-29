Belluno, la denuncia: "Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro"
Il piccolo avrebbe camminato a meno tre gradi per sei chilometri
© Istockphoto
A San Vito di Cadore (Belluno), un bambino di 11 anni diretto a Vodo di Cadore, dove abita, sarebbe stato fatto scendere da un autobus di linea perché non avrebbe avuto il biglietto da 10 euro previsto per la linea 30 Calalzo-Cortina. Il piccolo avrebbe poi camminato a meno tre gradi per sei chilometri. Lo riporta Il Gazzettino, che cita il racconto della mamma, Sole Vatalaro, e della nonna del bambino, Chiara Balbinot.
"Abbiamo sporto querela"
"Abbiamo sporto querela per abbandono di minore. È tornato a casa congelato, sta ancora male", ha spiegato la nonna del bambino.
Il racconto
Il bambino frequenta la scuola media a San Vito di Cadore. Solitamente, viene accompagnato dai genitori, ma gli capita anche di prendere l'autobus. "Proprio perché l'utilizzo dell'autobus è saltuario, mia figlia all'inizio dell'anno scolastico aveva preso alcuni carnet di biglietti da 2,50 euro. Aveva chiesto alla persona in biglietteria se avessero una scadenza e le era stato risposto di no", ha riferito ancora Balbinot. Tuttavia, il biglietto in questione è aumentato e costa 10 euro.
Martedì pomeriggio, dopo la scuola, il bambino sarebbe salito sul pullman con due compagni di classe. Avrebbe staccato un biglietto dal suo carnet e lo avrebbe consegnato all'autista. Quest'ultimo gli avrebbe chiesto se avesse 10 euro e lui avrebbe risposto di no. "Il conducente del mezzo gli ha detto: 'Scendi e vai a piedi'. Mio figlio ha chiesto se almeno potesse riavere quel biglietto, di fatto inutilizzato, ma gli è stato risposto ancora di no", ha dichiarato Vatalaro.
Il bimbo avrebbe quindi salutato gli amici e si sarebbe incamminato verso casa. "Per me è allucinante, aveva una temperatura di 35 gradi, aveva pure iniziato a nevicare. Aveva 9 biglietti con sé, potevano staccarne 4 o potevano fargli la multa, l'avrei pagata. Avevo capito che l'aumento sarebbe avvenuto dalla prossima settimana, per carità, è una mia distrazione ma avrei pagato la multa. Non che mio figlio debba essere lasciato sul ciglio della strada al freddo", ha aggiunto la madre del bimbo, che avrebbe anche effettuato una segnalazione a Dolomiti Bus tramite il servizio clienti. "La signora al telefono, gentilissima, mi ha anche detto che gli autisti non possono ricevere denaro contante dai passeggeri. E su questo hanno ricevuto già diverse segnalazioni", ha concluso la donna.