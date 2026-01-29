Belluno, la denuncia: "Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro"

Il bimbo avrebbe quindi salutato gli amici e si sarebbe incamminato verso casa. "Per me è allucinante, aveva una temperatura di 35 gradi, aveva pure iniziato a nevicare. Aveva 9 biglietti con sé, potevano staccarne 4 o potevano fargli la multa, l'avrei pagata. Avevo capito che l'aumento sarebbe avvenuto dalla prossima settimana, per carità, è una mia distrazione ma avrei pagato la multa. Non che mio figlio debba essere lasciato sul ciglio della strada al freddo", ha aggiunto la madre del bimbo, che avrebbe anche effettuato una segnalazione a Dolomiti Bus tramite il servizio clienti. "La signora al telefono, gentilissima, mi ha anche detto che gli autisti non possono ricevere denaro contante dai passeggeri. E su questo hanno ricevuto già diverse segnalazioni", ha concluso la donna.