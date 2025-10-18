Trentino, chiusa per frana strada provinciale: a 9 anni deve percorrere 100 km per andare a scuola

Il sindaco di Avio all'opera - Anche il sindaco di Avio Ivano Fracchetti ha accolto il disagio della famiglia. "Abbiamo contattato la Provincia - ha spiegato - a cui compete la gestione dei trasporti, per provare a garantire il servizio anche le mattine e siamo in attesa di una risposta». Ha anche proposto di aprire la carreggiata solo nell'orario in cui il bambino sarebbe sceso per andare a scuola, tra le 7 e le 7.30, ma il Servizio strade trentino l'ha bocciata: perché c'è troppo materiale e metà strada ancora da ricostruire. Il sindaco però è ottimista. L'ordinanza di chiusura è valida fino al 7 novembre, ma le belle giornate, dice, potrebbero permettere di accelerare i lavori.