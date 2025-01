Bolzano, genitori lasciano sola la figlia di 6 anni per andare a sciare

L'episodio non è un caso isolato, affermano i carabinieri. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di bambini lasciati soli in luoghi pubblici dai genitori. "Questo fenomeno, che riflette un allarmante deficit di responsabilità genitoriale, può avere conseguenze gravissime, sia in termini di rischi immediati per i minori sia per il loro sviluppo emotivo", afferma Simone Carlini, comandante della compagnia Carabinieri di San Candido.